Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин последовательно поддерживает русских в любой точке мира.

«Вы знаете, что Путин всегда занимает весьма жёсткую, однозначную позицию в плане поддержки русского населения там, где оно может подвергаться враждебным действиям, зачастую граничащим с геноцидом, с нападками ультранационалистов и так далее», — приводит Интерфакс слова Пескова.

По словам пресс-секретаря, это последовательная политика российского президента.

«Он поддерживает русских в любой точке мира и неоднократно об этом говорил», — отметил Песков.

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