Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в США стенограмм телефонных переговоров первого президента России Бориса Ельцина и американского лидера Билла Клинтона в 1999 году,

РИА Новости.

«Вы знаете, что существует практика рассекречивания записей бесед и телефонных разговоров. Они не всегда подлежат рассекречиванию. Как правило, конечно, не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков, это общемировая практика», — цитирует РИА Новости Пескова.

При этом он отметил, что этот вопрос не согласовывался с Россией и консультации не проводились.

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