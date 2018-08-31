Стамбуле 31 августа прошла встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Об этом сообщил ТАСС.

Переговоры прошли в резиденции Константинопольского Патриарха в районе Фанар. Официально повестку встречи не объявляли. В начале беседы патриархи сказали, что верят в силу диалога и привержены «совместным трудам на благо Православной церкви».

«Мы, конечно, представляем интересы своих Церквей, но и думаем о единстве и благополучии Церкви в целом», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Журналист Сакен Аймурзаев написал, что патриарх Варфоломей подчеркнуто называл Кирилла «Блаженством», а не «Святейшеством» (что подчеркивает старшинство патриарха Константинополя), отмечает RTVI.

В последние годы отношения РПЦ и Вселенского патриарха ухудшились. Кирилл и Варфоломей встречались в январе 2016 года перед Критским собором, на который позже РПЦ не поехала. В церкви это объяснили тем, что от участия отказались поместные православные церкви: Болгарская, Антиохийская и Грузинская.

В июле 2018 года делегация Константинопольской церкви встретилась с патриархом Кириллом в Москве. Сообщалось, что они, в том числе, обсуждали ситуацию в Украине: Киевский патриархат хочет провозгласить единую Украинскую православную церковь (УПЦ), а сейчас большинство приходов там принадлежит Московскому патриархату. В апреле 2018 года Верховная рада поддержала президента Петра Порошенко, который предложил обратиться к патриарху Варфоломею, чтобы тот признал независимость УПЦ от Московского патриархата.

В ноябре 2017 года в устав РПЦ внесли новую главу о самостоятельности УПЦ (Московского патриархата). Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий напомнил о проблемах, с которыми сейчас сталкивается церковь в Украине, в том числе о случаях захватов храмов. При этом речь не шла о предоставлении УПЦ (МП) статуса автокефальной, то есть полностью независимой православной церкви.

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