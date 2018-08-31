Американская компания Coca-Cola решила выйти на рынок кофеен и договорилась с владельцами сети кофеен Costa Сoffee о покупке бизнеса за 5,07 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении компании Whitebread, которая владеет сетью кофеен.

«Whitebread PLC рада сообщить, что достигла соглашения о продаже Costa Limited, одного из лидирующих брендов кофеен, The Coca-Cola Company за сумму в 3,9 миллиарда фунтов стерлингов (5,07 миллиарда долларов)», — говорится в сообщении компании. Совет директоров одобрил продажу сети единогласно, отмечается в релизе.

«Costa даст Coca-Cola новые возможности и новый опыт на рынке кофе. Наша система поможет создать мировую сеть кофеен. Горячие напитки — это один из немногих сегментов в сфере напитков, где Coca-Cola не представлена на международной арене. Costa даст нам доступ к этому рынку благодаря своей сильной платформе», — приводятся в сообщении слова президента и гендиректора Coca-Cola Джеймса Куинси.

Whitebread выкупила Costa в 1995 году всего за 19 миллионов фунтов стерлингов. Тогда небольшая компания насчитывала 39 кофеен, после стала крупнейшей сетью в Великобритании и получила мировую известность.

Coca-Сola стремится диверсифицировать пакет своих брендов, чтобы избежать снижения прибыли на фоне снижения потребления газированных напитков. Так, в конце мая компания впервые за всю историю вложилась в производство алкогольных напитков, отмечает «Лента.ру».

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