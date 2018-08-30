Президент США Дональд Трамп призвал уволить президента телекомпании CNN Джеффа Закера за низкое качество работы.

«Отвратительная и чрезмерная предвзятость CNN относительно меня затуманила их мысли и сделала их неспособными функционировать <…> Маленький Джефф З. (Закер. — Ред.) ужасно выполнил работу, его рейтинги падают, AT&T (телекоммуникационная компания. — Ред.) должна уволить его, чтобы сохранить доверие!» — написал американский лидер в Twitter.

За несколько часов до этого глава государства также назвал политического обозревателя CNN Карла Бернштейна «человеком, живущим в прошлом и думающим как дегенеративный дурак». Твит Трамп завершил фразой «fake news», которую он традиционно использует в адрес CNN.

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