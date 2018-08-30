Главы МИД Азербайджана и Грузии Эльмар Мамедьяров и Давид Залкалиани на встрече в четверг в Баку обсудили вопросы сотрудничества в рамках различных международных организаций и выразили согласие на продолжение совместной работы в этом направлении.

Министры отметили взаимовыгодное стратегическое партнерство и подчеркнули, что оно является важным фактором прогресса в регионе. Было отмечено, что энергетические и транспортные региональные проекты, в которых участвуют обе страны, помимо экономического развития, служат восстановлению мира и стабильности в регионе.

Minval.az