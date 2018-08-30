Сотрудники Главного управления полиции Армении по борьбе с организованной преступностью 29 августа по запросу Интерпола задержали в Ереване гражданина США турецкого происхождения Кевина (Кемаля) Оксуза, который разыскивался американскими правоохранительными органами. В Армении турок основал организацию и развернул деятельность, сообщает пресс-служба полиции Армении в четверг.

В США его обвиняют в фальсификации документов. Оксуз представил в комиссию по этике Палаты представителей США ложную декларацию. Турок возглавлял общественную некоммерческую структуру, целью которой была организация взаимных визитов между американцами и турками, он также организовывал поездки американских конгрессменов в Турцию и Азербайджан, утверждают в полиции Армении.

Minval.az