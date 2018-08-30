Скончался российский эстрадный певец Иосиф Кобзон. Об этом родственники артиста сообщили радиостанции «Говорит Москва». Ему было 80 лет.

27 июля сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. У Кобзона диагностировали рак в 2005 году.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Донецкой области. Сольную карьеру он начал в 1970-х годах. Он пел, в основном, патриотические и военные песни. Среди самых известных песен в его исполнении — «Мгновения», «Песня остается с человеком», «День Победы» и «Поклонимся великим тем годам». Певец записал до трех тысяч песен и побывал с гастролями больше чем в ста странах мира. Также певец занимался политической деятельностью. В 1997 году был впервые избран в Госдуму, а в 2003-м присоединился к фракции «Единая Россия». Кобзон активно поддерживал президента Владимира Путина и присоединение Крыма к России. За это ему закрыли въезд в Украину, США и страны Евросоюза, а также лишили всех государственных украинских наград.

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