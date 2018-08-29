Установленная в немецком Bисбадене статуя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана была демонтирована на следующий день.

Как сообщает DW, четырехметровый позолоченный монумент был успешно демонтирован и погружен в пожарную машину.

Экспонат фестиваля современного искусства Wiesbaden Biennale был удален во избежание провокаций и в целях обеспечения безопасности.

«Статуя была погружена на машину при помощи крана. Теперь ее транспортируют на пожарной машине. С нашей точки зрения, операция прошла мирно», — сообщила полиция в Twitter.

Minval.az