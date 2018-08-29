Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и начальник полиции Валерий Осипян посетили Тавушскую область, где подразделения войск полиции несут дежурство на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщают армянские СМИ.

Григорян отметил, что в ходе визита 28 августа они ознакомились с ходом службы служащих внутренних войск РА, которые несколько дней назад, по решению премьера Армении, сменили военнослужащих-срочников для несения дежурства на границе.

«В сопровождении военных командиров Григорян и Осипян побывали в местах дислокации войск и обсудили ряд вопросов, касающихся боевого дежурства. Они также ознакомились с условиями службы и расспросили о проблемах служащих», — сообщают СМИ.

23 августа первые подразделения внутренних войск Армении присоединились к ВС Армении для осуществления совместного дежурства на границе Армении из-за нехватки личного состава.

Minval.az