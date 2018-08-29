Социальная сеть Facebook удалила страницы военного руководства Мьянмы, которое ООН обвинила в геноциде мусульман-рохинджа. Как сообщает ВВС, в общей сложности Facebook удалил 18 личных аккаунтов и еще 52 страницы.

В числе тех, кто лишился доступа в соцсеть – главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, старший генерал Мин Аунг Хлайн. Аудитория удаленных страниц составляла примерно 12 млн человек.

Миссия ООН 27 августа по установлению фактов назвала военных Мьянмы виновными в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях за массовые убийства мусульман-рохинджа.

По данным миссии, с момента обострения конфликта в сентябре 2017 года жертвами действий военных в Мьянме стали 10 тысяч мусульман-рохинджа. Сотни тысяч их были вынуждены бежать из страны в соседнюю Бангладеш. Власти Мьянмы отрицают все обвинения.

Minval.az