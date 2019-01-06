Британские диетологи выяснили, что диета, первое упоминание которой встречается в одном из номеров глянцевых журналов 1962 года, позволяет быстрее всего сбросить лишние килограммы и сантиметры в талии. Одним из ключевых компонентов строгой диеты является не рис и даже не куриная грудка, а самое обычное столовое вино, пишет Daily Mail.

Правда, соблюдать такую диету можно лишь в том случае, когда работа и образ жизни позволяют никуда не торопиться. Схематически процесс приятного сброса лишнего веса выглядит так: завтрак — одно яйцо вкрутую и стакан белого вина, на обед — ещё два яйца и ещё два стакана. На ужин составители диеты предлагают употребить в пищу говядину на пару и допить то, что осталось в бутылке от завтрака и ужина. Важное уточнение: вино диетологи рекомендуют потреблять вместе с чашкой чёрного кофе.

Суммарная энергетическая ценность диеты составляет менее 1200 калорий, а суточная потребность в витаминах и жирах удовлетворяется практически полностью. Поэтому сам процесс не превратится для организма в стресс.

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