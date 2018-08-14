«Не всё ваше интересно другим», — говорили древние мудрецы, во всеуслышание взывая к правильной самооценке. Нормы этикета оттачивались веками и всегда ориентировали людей на умение видеть себя со стороны.

Те, кому это удается, всегда в выигрыше, ибо не дают поводов превратить себя в объект насмешек. А кому закон не писан, или те, кто представляет, что земля крутится вокруг них, продолжают забавлять публику нелепостями. Правда, иной раз они настолько заплывают в стихию абсурда, что бывает не до иронии и смеха.

Вспомнить об этом натолкнули отдельные фрагменты армянских реалий. Помимо того, что они никому не дают скучать, они же обращают на себя внимание чудовищной алогичностью.

Самое занимательное в том, что в стране, пережившей странную революцию, многие продолжают пребывать в небывалой эйфории от «великой победы», которая ничего ровным счетом не изменила. Мало того, что беспросветность продолжает оставаться уделом большинства, верящие в чудо национальной демократии люди склонны видеть в происходящих событиях глубокую историчность.

Куда занятными для общественного восприятия можно назвать страсти вокруг судьбы главных действующих лиц из карабахского клана, на которых объявили охоту новые власти страны. Персона Генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова на глазах превращается в позорный политический скандал, и причиной тому небезызвестная армянская самонадеянность, если не сказать наглость.

История в силу известных причин перестала быть внутриармянской, ибо касается судьбы председательства в международной структуре. От этого в Ереване никто, похоже, не испытывает никакого дискомфорта. Наоборот, полномочные представители не перестают злоупотреблять бравадой, полагая, что им все дозволено. Вместо того чтобы предпринять шаги для отвода нашумевшей военно-политической проблемы в кулуарные покои, внешнеполитическое ведомство Армении изо всех сил старается придать делу максимальный шумовой эффект.

Демонстрируемая псевдодипломатическая прыть вперемежку с угрозами вовсе создает атмосферу уникального казуса. В истории ОДКБ, других таких организаций такого еще не было.

Никол Пашинян после объявления войны коррупционерам настолько дерзко замутил воды Севана, что, сам того не ведая, подбил судно преследуемых крушению. На месте тонущего корабля образовалась воронка, куда, и засосало бравого вояку Хачатурова. Он между молотом и наковальней. С предъявленным ему обвинением и освобождением под залог, в принципе, нечего делать в коридорах военно-политической организации. Он запятнан. Любой уважающий себя человек, не задумываясь, подал бы в отставку.

Ан нет, Хачатуров идет другим путем, полагая, что обладает какими-то особенными свойствами, и продолжает восседать в своем кресле, словно, не замечая, как оно качнулось. Бестактность, а если более точно, то хабальство горе-генсека, порядком переполнило чашу терпения не только Москвы, но и Астаны с Минском.

В руководстве ОДКБ царит нескрываемое недовольство не только с действиями самого генерала, но и МИД Армении, которое провалило четко прописанные процедуры. Из Москвы дали понять, что в подобных неблаговидных историях внешнеполитическое ведомство обязано было заранее позаботиться об отзыве своего представителя из международной структуры.

МИД России квалифицировал действия армянского внешнеполитического ведомства, как непрофессиональные, намекнув, что проявляемое к странам-участницам ОДКБ неуважение не делает чести самой Армении. Однако это не помешало Еревану встать в позу и дать «жесткий ответ», мол, «МИД Армении прекрасно знает все процедуры, и настаивает на том, что выдвинет нового кандидата в генсеки ОДКБ». Как говорится, вот тебе на.

Крикливость, демагогичность в таких случаях – не самые лучшие союзники. Обычно оскандалившаяся сторона пытается как можно быстро замять дело, не дать поводов для разрастания проблемы. Армянские представители и тут идут наперекор общепринятым положениям, пытаясь еще и выбить для себя преференции.

Ереван раскатывает губу на сохранение квоты за собой. Иными словами, генерала-нарушителя хотят заменить другим кадром, хотя Москва и ее единомышленники уже всеми видами дали понять, что в сложившейся обстановке целесообразно передать квоту Беларуси.

В дело включился сам Пашинян, организатор и вдохновитель борьбы за моральную стерилизацию зажравшихся котов-соотечественников и преступников из высоких кругов страны. Армянские источники свидетельствуют, что Ереван полон желания выдвинуть новую кандидатуру. Однако этот порыв отвергается другими членами ОДКБ

Пашинян настроен довести свое правое дело до конца, и наотрез отказывается от отзыва обвинений Юрию Хачатурову. Коль так, спрашивается, зачем перекладывать с больной головы на здоровую, обременять союзников ненужными хлопотами?!

Страна, продолжающая пребывать в революционной эйфории с сонмом всевозможных проблем, вместо того, чтобы замкнуться в себе, разобраться с собственными неурядицами, бесстыдно выносит ссор из избы, полагая, что это может принести моральные приобретения.

Беспардонность и неуважение к остальным всегда были и остаются характерными особенностями национального характера большинства армян. С такими характерными особенностями обязательно надо бороться. Этому тоже учили древние мудрецы, для которых беззастенчивость всегда была самым худшим из пороков.

Тофик Аббасов

Minval.az