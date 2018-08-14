Останки мамонта с мягкими тканями и шерстью нашли российские и японские палеонтологи во время экспедиции в Верхоянском районе Якутии. Скелет сохранился не полностью, но учёные всё-таки смогут изучить древнее животное. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

— 12 августа в 220 км вниз по реке Яна в местности Юнюген Верхоянского района найден не полный скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью, — рассказал старший научный сотрудник НИИ прикладной экологии СВФУ Алексей Петров.

Отмечается, что место уникальной находки называют «кладбищем мамонтов» за количество костных остатков и многочисленный видовой состав животных позднего плейстоцена (140 тысяч — 10 300 лет назад). Раскопки в районе обнаружения «почти живого» мамонта продолжаются.

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