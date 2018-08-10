Судей и прокуроров в Турции будут обучать также китайскому и русскому языкам.

В рамках проекта, реализуемого министерством юстиции Турции, сотрудники судебных инстанций будут проходить языковые курсы за рубежом, сообщает Анадолу .

В 2015-2017 годах 118 прокуроров и судей из Турции были направлены в Великобританию для изучения английского языка. 26 сотрудников Минюста Турции на данный момент продолжают обучаться английскому за рубежом.

В рамках этой же программы 43 судьи и прокурора из Турции окончили магистратуру в вузах Великобритании, а еще 10 продолжают учебу в этой стране на степени магистра.

В то же время, Минюст Турции принял решение о расширении масштабов программы, и включения в языковую программу новых языков.

Начиная с 2018 года по линии Минюста можно будет изучить также китайский и русский языки.

Восемь судей и прокуроров из Турции проходят ныне трехмесячную языковую подготовку в Анкаре, после чего будут отправлены в Китай, где будут изучать язык в Народном университете общественной безопасности Китая.

Еще восемь судей и прокуроров, после четырехмесячный подготовительных курсов в Российском культурно-образовательном центре в Турции будут отправлены на годичные языковые курсы в Санкт-Петербург.

Программа разработана с целью укрепления позиций судебной системы Турции на международном уровне.

Minval.az