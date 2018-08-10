В Амстердаме придумали еще один способ уменьшить туристическое давление на популярный район Красных фонарей, который летом переполнен посетителями. Самые оживленные улицы квартала оградят от туристов, закрывая их на «санитарную уборку», сообщает АТОР.

Меры по урегулированию туристических потоков в Амстердаме, поддержанные новым мэром Фемке Халсемой, были озвучены спустя несколько дней после того, как омбудсмен города Арре Зурмонд назвал центр голландской столицы «беззаконными джунглями».

По словам Зурмонда, в Амстердаме бесконтрольно постоянно совершаются преступления, царит хаос и насилие, наркотики открыто продаются на улицах, а полиция, перегруженная более серьезными проблемами, не успевает помочь горожанам, которые жалуются на постоянный шум и грязь.

В ответ на это градоначальник Амстердама заявила, что сделает все возможное, чтобы убедить министра юстиции увеличить число полицейских, работающих в районе Красных фонарей. Кроме того, город теперь будет проводить регулярную зачистку оживленных улиц, в ходе которых эти территории будут перекрываться для туристов, чтобы «позволить уборщикам свободно перемещаться и спокойно убирать все отходы, нечистоты и мусор».

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