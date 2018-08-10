В Амстердаме придумали еще один способ уменьшить туристическое давление на популярный район Красных фонарей, который летом переполнен посетителями. Самые оживленные улицы квартала оградят от туристов, закрывая их на «санитарную уборку», сообщает АТОР.
Меры по урегулированию туристических потоков в Амстердаме, поддержанные новым мэром Фемке Халсемой, были озвучены спустя несколько дней после того, как омбудсмен города Арре Зурмонд назвал центр голландской столицы «беззаконными джунглями».
По словам Зурмонда, в Амстердаме бесконтрольно постоянно совершаются преступления, царит хаос и насилие, наркотики открыто продаются на улицах, а полиция, перегруженная более серьезными проблемами, не успевает помочь горожанам, которые жалуются на постоянный шум и грязь.