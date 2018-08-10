Иранская журналистка Париса Пуртахэриан (Parisa Pourtaherian) сделала снимки футбольного матча с террасы здания, находящегося недалеко от стадиона.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Al Bawaba, таким образом девушка обошла запрет женщинам посещать стадионы.

Пуртахэриан получила задание снять спортивный поединок двух команд высшей национальной лиги, проходящий на стадионе Ватани. Однако в Иране женщинам запрещено входить на любой стадион, где представители противоположного пола занимаются спортом.

Девушка сумела выполнить свою работу, не нарушив правила. Для этого ей пришлось воспользоваться террасой близлежащего высокого здания. Благодаря большому объективу, Пуртахэриан сумела сделать четкие снимки, которые были высоко оценены коллегами по всему миру. Помимо профессионализма, журналистов поразила находчивость девушки.

Футбол и волейбол очень популярны в Иране, однако запрет на появление женщин на стадионах продолжает действовать. В случае с волейболом это правило было частично отменено в 2015 году: женщины могли посетить некоторые трибуны.

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года болельщицам впервые разрешили посетить стадион Азади в Тегеране, чтобы посмотреть телетрансляцию игры сборной Ирана против команды Испании.

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