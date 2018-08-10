Наводнение в Нигере привело к гибели 22 человек и оставило бездомными тысячи жителей страны. Об этом заявил министр чрезвычайных ситуаций и гуманитарных операций страны Магажи Лауан, передает ТАСС.

«22 человека погибли, около 50 тысяч пострадали», — сказал Лауан. Он добавил, что наводнение уничтожило более трех тысяч домов и четыре тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

Больше всего от стихии пострадали районы Маради и Диффа на юге страны. По словам министра, правительственные службы и благотворительные организации оказывают помощь населению в районе происшествия и обеспечивают пострадавших продовольствием, одеждой и противомоскитными сетками.

В последние годы в Нигере неоднократно происходили наводнения во время сезона дождей. По данным ООН, в 2017 году от стихии погибли 56 человек и около 200 тысяч пострадали.

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