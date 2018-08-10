Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о бесперспективности попыток оказать экономическое давление на страну, в частности, посредством дестабилизации финансовой системы.

Глава государства призвал население игнорировать антитурецкие кампании, инициированные недругами Турции. «Проводятся (против Турции – ред.) различные кампании. Не обращайте на них внимания. Если у них (недругов Турции – ред.) есть доллары, то у нас есть наш народ, право и бог», — сказал президент Эрдоган, обращаясь к гражданам в городе Ризе.

Minval.az