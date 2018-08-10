Официальный представитель правительства Ирака Саад аль-Хадиси заявил, что страна намерена отказаться от доллара в расчетах с Ираном из-за санкций США против Тегерана. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отказ от доллара повлечет за собой спад в двусторонней торговле Ирана и Ирака.

Он также добавил, что правительство Ирака планирует найти «новый механизм» для поддержки двусторонней торговли.

Однако, Саад аль-Хадиси подчеркнул, что сохранить уровень торговых отношений, существовавший до санкций, «не получится».

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