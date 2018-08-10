Родители Меланьи Трамп, супруги американского президента Дональда Трампа, получили гражданство США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на адвоката родителей.

Адвокат, который представляет интересы родителей Меланьи Трамп, Виктора и Амалии Кнавс, заявил, что они приняли присягу при вступлении в гражданство США в четверг, 9 августа. Ранее они жили в Соединенных Штатах как резиденты.

Виктор и Амалия Кнавс воспитывали Меланью Трамп в сельском городе Севница в Словении. Виктор Кнавс занимался продажей автомобилей, а его супруга работала на текстильной фабрике.

Виктору Кнавс 74 года, он на два года старше Трампа. Амалия Кнавс младше своего мужа на год.

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