Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал нынешнего главу Исламской Республики Хасана Рухани уйти в отставку, сообщает в четверг агентство «Ассошиэйтед пресс».

«Продолжение вашего присутствия (на посту президента Ирана) — это ущерб стране», — заявил он в видеообращении, распространенном в его канале в Telegram.

М.Ахмадинежад также добавил, что гражданам Ирана не следует доверять президенту.

Он занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 годы. Х.Рухани возглавил страну после него, в 2017 году его переизбрали на второй срок.

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