Исследователи из медицинского колледж Альберта Эйнштейна, являющегося частью университета Йешива, опубликовали результаты своих изысканий по вопросу влияния занятий футболом на головной мозг.

Как сообщает Medical Express, в ходе исследований было выявлено, что мозг женщин в пять раз сильнее подвержен сильным повреждениям в результате игры головой, чем мужской.

Отмечается, что в исследовании принимали участие 98 игроков в футбол (49 мужчин и 49 женщин), которые занимаются этим видом спорта несколько лет.

Minval.az