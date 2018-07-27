Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Перу Мартина Вискарру Конехо.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент. От своего имени и от имени азербайджанского народа поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Перу – Днем независимости. Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Перу будут развиваться. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Перу – мира и благополучия».

Minval.az