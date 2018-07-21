Запрет на продажу пива на спортивных сооружениях, в том числе на футбольных матчах, могут пересмотреть по итогам прошедшего чемпионата мира. Об этом на заседании совета по развитию спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» заявил президент России Владимир Путин, передает РБК.

Напомним, продажу пива на стадионах запретили в 2005 году, но для крупных турниров, спонсорами которых являются пивоваренные компании, делалось исключение. В том числе пиво продавали на стадионах и в фан-зонах прошедшего чемпионата мира, а также во время Кубка конфедераций в 2017-м.

Вопрос о возвращении пива поднял глава Татарстана Рустам Минниханов. Он рассказал, что за время чемпионата в Казани продали пива на 89 млн рублей, при этом никаких проблем с пьяными болельщиками правоохранители на зафиксировали.

«Все-таки мужчины любят пиво», – сказал Минниханов, добавив, что ему, как мусульманину, за это, конечно, стыдно, но он должен заботиться и о «нащих братьях православных».

Путин вначале отметил, что пиво любят все-таки не все мужчины, но затем сказал, что «если уж мусульмане просят к пиву либеральнее подойти, то посмотрим».

Minval.az