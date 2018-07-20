Продажа Беларусью Азербайджану своих систем залпового огня «Полонез» обострила отношения между Минском и Ереваном, заявил в интервью Еврорадио премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«У нас хорошие отношения, но я думаю, что у нас есть большой потенциал и мы должны его реализовать. Конечно, у нас есть обеспокоенность по поводу продажи Беларусью оружия Азербайджану. И это большая проблема для наших отношений. Я об этом говорил с президентом Лукашенко. И вы знаете, эта проблема обостряется тем, что Армения и Беларусь являются военно-политическими партнерами в рамках ОДКБ. Все граждане Армении недовольны по поводу того, что Беларусь продает оружие Азербайджану», — важно отметил Пашинян.

По его словам, Ереван пытается не уговорить Минск и лично Лукашенко больше Азербайджану оружие не продавать, а объяснить свою позицию по этому вопросу:

«Мы с уважением относимся к интересам Беларуси и надеемся, что Беларусь с уважением относится к интересам Армении. К сожалению, для нас такая деятельность (продажа Беларусью оружия Азербайджану. — ред.) неприемлема, и я хочу об этом сказать прямо».

Minval.az