Президент России Владимир Путин призвал политиков, которые стремятся включить Украину или Грузию в состав НАТО, подумать о последствиях этих решений. Главу государства цитирует РИА Новости в четверг, 19 июля.

«На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики», — сказал Путин на совещании с послами и постоянными представителями РФ.

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