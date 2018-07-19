Премьер-министр Никол Пашинян прокомментировал инцидент в селе Паник Ширакского марза, где военные российской базы открыли учебный огонь в селе. Пашинян назвал это «недопустимым деянием».

«Я считаю это провокацией против дружественных армяно-российских отношений, против суверенитета Армении. Виновные должны быть призваны к ответственности. Пока не решено, в соответствии с какой процедурой должно быть проведено расследование инцидента, поскольку существуют двусторонние договора. Я знаю, что в полиции готовят документы, и я надеюсь, что расследование будет результативным», сказал он.

Как уже сообщал Minval.az, в Армении военнослужащие 102-й российской военной базы провели учения на административной территории села Паник Ширакской области, напугав местных жителей стрельбой.

Minval.az