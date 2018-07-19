Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимира Путина можно считать персонально ответственным за вмешательство России в американские выборы.

«Да, потому что он во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране. Так что конечно, как лидера страны вы могли бы считать его ответственным», — сказал он в интервью телеканалу CBS.

Затем ведущий спросил Трампа, обсуждал ли он дело о «российском вмешательстве» с Путиным во время его личной встречи с президентом России без свидетелей. Трамп заверил, что он сказал Путину: США никогда «не потерпят подобное вмешательство, мы не можем позволить, чтобы это произошло…. Я дал Путину понять, что мы подобного не потерпим».

Трамп продолжает оправдываться за свое поведение и слова, сказанные на пресс-конференции в Хельсинки после его встречи с Путиным. В США Трампа раскритиковали как демократы, так и республиканцы за его недостаточно жесткую позицию в отношении российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, отмечает RTVİ.

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