Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал стихотворение, которое посвятил сборной России по футболу.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Перед началом чемпионата мира по футболу Семён Слепаков спровоцировал меня на ответный стих ему. И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение», — написал Кадыров.

Он также предложил Слепакову переложить стихотворение на свой мотив и сочинить песню, которую будет петь вся страна.

В стихотворении Кадыров благодарит футболистов сборной России, что «не подвели» и «герб на груди гордо несли».

Minval.az