Российская база в Гюмри проводит разбирательство в связи с инцидентом в селе Паник Ширакской области Армении, сообщил журналистам заместитель командира 102-й российской базы в Армении по работе с личным составом Алексей Полюхович, после встречи с губернатором области.

Ранее глава общины Паник Вардан Макеян сообщил Sputnik Армения, что на административной территории села прошли учения, сопровождаемые стрельбой (холостыми патронами). Извещения о проведении учений они не получили, поэтому многие жители села были обескуражены.

«Мы достигли взаимопонимания по этому вопросу. Проводим разбирательство по этому вопросу, по итогам пресс-служба сообщит о его результатах», — сказал Полюхович, после встречи с руководством Ширакской области.

В свою очередь губернатор Ширакской области Карен Саруханян рассказал, что российские военные сообщили о форс-мажорной ситуации и извинились за инцидент.

«Такое произошло впервые, и они заверили, что в следующий раз подобного не повторится. В отношении виновных сейчас проводится служебное расследование, и они обязательно понесут ответственность», — сказал Саруханян.

По его словам, при выполнении подобных действий необходимо было известить администрацию области, однако, как объяснили военные, они не собирались проводить их в районе села.

Minval.az