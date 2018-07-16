В Саранске судебные приставы не смогли взыскать соактера Жерара Депардье задолженность по уплате налогов.

Как передает Znak.com, ссылаясь на базу должников мордовского УФССП, в отношении французского актера исполнительное производство по взысканию задолженности возбудили еще 13 июня, а уже 28 июня прекратили его. Приставы не сумели отыскать имущество Депардье, чтобы наложить на него арест, а все принятые судебными приставами-исполнителями меры по поиску имущества актера оказались безрезультатными.

Сумму долга журналистам выяснить не удалось.

Напомним, что в 2012 году Жерар Депардье переехал из Франции. Это произошло после того, как французский премьер-министр попытался уличить актера в неуплате налогов. Депардье заявил, что оскорблен и становится гражданином мира. Он переехал в Бельгию, а в 2013 году Депардье выдали российский паспорт. Актер поехал Саранск, где местные власти предоставили Депардье регистрацию. После этого глава Чечни подарил Депардье пятикомнатную квартиру в Грозном. Однако жить в России актер не захотел и вернулся в Бельгию, а в 2018 году заявил о желании жить в Алжире.

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