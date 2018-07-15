Президент РФ Владимир Путин провёл встречу в Кремле с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Он приехал в Россию на финальный матч ЧМ-2018 со своей супругой. Владимир Путин подарил ей цветы и предложил во время переговоров лидеров двух стран осмотреть Кремль. Она с удовольствием согласилась.

—Прежде всего хочу поздравить вас со вчерашним праздником — взятием Бастилии — и, конечно, с выходом вашей сборной в финал чемпионата мира, — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что игра будет напряжённой, красивой и порадует миллионы болельщиков.

Minval.az