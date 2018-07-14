В районе «Тароннер» города Ванадзор прогремел взрыв.

Как передает сайт криминальной хроники Shamshyan.com, по словам очевидцев, взрыв произошел на высоковольтном электростолбе, расположенном на горе по соседству с районом «Тарон-2». После взрыва появился мощный поток огня, который далее исчез.

В данный момент квартал «Тароннер» и смежные территории в основном обесточены. По данным источника, на высоковольтном электростолбе произошло короткое замыкание.

Жители района отмечают, что во время осадков почти всегда повторяется та же самая ситуация.

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