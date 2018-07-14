Жительницу Уфы, которая из мести облила свою лучшую подругу кислотой, разыскивали почти три года. Как оказалось, все это время женщина пряталась от правосудия в Азербайджане.

Криминальная история начиналась до банального просто. Зинаида и Лаура были лучшими подругами, они делились самыми сокровенными тайнами, и даже обменялись ключами от квартир, просто так, на всякий случай. Когда у замужней Лауры появился молодой любовник, она не смогла не поделиться этим с подругой. Муж изменщицы узнал о ее похождениях из соцсетей, но женщина решила, это Зинаида не смогла удержать язык за зубами. После развода она решилась на месть. Вот тут и пригодились запасные ключи от квартиры.

Взяв те самые ключи, Лаура проникла в квартиру Зинаиды с бутылкой кислоты, и выплеснула ее подруге в лицо. Вся драма развернулась в то время, когда в квартире находились маленькие дочери Зинаиды. Как сообщает телеканал НТВ, девушка получила ожоги 70 % тела, и несколько месяцев провела в больнице. Ей пришлось перенести несколько операций. Врачам удалось частично восстановить ей зрение, но сохранить красоту девушки доктора так и не смогли.

Осознавая последствия своего поступка, в тот же вечер преступница сбежала в Азербайджан, где и скрывалась почти три года. В настоящее время решается вопрос о ее экстрадиции в Россию. На Лауру заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Minval.az