Полиция задержала городе Марнеули (регион Квемо Картли) гражданку Азербайджана по обвинению в посягательстве на тайну личной жизни и вымогательстве, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

«Следствие установило что временно проживающая в Марнеули С.З. занималась проституцией. Она засняла интимные отношения с гражданином Турции А.А., чтобы шантажом получить от него большую сумму денег. С.З. решила получить от бизнесмена деньги угрозой распространения видеокадров личной жизни в социальной сети», — говорится в сообщении.

Гражданку Азербайджана задержали в момент передачи денег.

Следствие ведется по статьям «посягательство на тайну личной жизни» и «вымогательство». В случае подтверждения вины задержанной грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

Minval.az