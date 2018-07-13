Мать режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в терроризме, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына. Ходатайство Людмилы Сенцовой опубликовала радиостанция «Эхо Москвы».

«Все матери любят своих детей, хотят им свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя я знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией — кинорежиссурой. Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца», — пишет Людмила Сенцова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что обращение матери Олега Сенцова пока не поступало в администрацию главы государства. «Безусловно, оно будет рассмотрено и не останется без внимания. Насколько оно может стать поводом для конкретных действий, я пока сказать не могу», — уточнил он.

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