Приставам Удмуртии удалось установить местонахождение гражданина Азербайджана, уклонявшегося от уплаты алиментов.

Как сообщают российские СМИ, мужчина находился в международном розыске за Шушинским районным отделом полиции МВД Азербайджанской Республики.

С гражданина А. взято объяснение, сняты копии удостоверяющих документов — об этом уведомлен инициатор розыска.

Напомним, межгосударственный розыск объявляется тогда, когда инициатору розыска не удалось установить местонахождение или задержать разыскиваемого.

Тогда есть основания предполагать, что разыскиваемый выехал или намерен выехать на территорию другой страны, не инициировавшей розыск.

Minval.az