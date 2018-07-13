Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает встречу глав МИД Армении и Азербайджана поворотным моментом.

Как передает news.am, об этом Пашинян сказал, отвечая на вопрос, есть ли определенная динамика или изменения ситуации после встречи глав МИД Армении и Азербайджана.

«Была встреча, контакт, по сути, первый контакт по этой теме и ожидать результатов от первой встречи неправильно. Они ценны тем, что имеет место общение, знакомство», — сказал он.

Что касается возможности встречи с президентом Азербайджана, Пашинян отметил, что подобных разговоров нет.

Minval.az