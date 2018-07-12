Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян рушит строящийся в квартале Ваагни особняк, поскольку обеспокоен тем, что он может послужить «живым доказательством» незаконного обогащения.

Об этом пишет армянская газета «Жаманак».

«Рядовые граждане и правоохранительные органы могут спросить бывшего государственного чиновника Оганяна, откуда у него эти средства, ведь на зарплату министра невозможно построить такой большой особняк. Однако если руководствоваться такой логикой, то в Армении должны быть разрушены как минимум 90 процентов построенных за последние 25 лет зданий-сооружений, поскольку в Армении такие зарплаты, на которые накопить подобное имущество невозможно», — пишет «Жаманак».

Minval.az