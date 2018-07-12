В Кремле не согласны с заявлением президента США Дональда Трампа, что Германия находится в полной зависимости от России из-за поставок газа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается зависимости Германии как крупного покупателя нашего газа — мы не можем согласиться с этим тезисом, потому что подобные поставки трубного газа ведут не к зависимости одной страны от другой, а к полной взаимной зависимости», — сказал он.

По его словам, это является «залогом стабильности и залогом дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в самых разных областях».

Отметим, что 11 июля Трамп раскритиковал строительство «Северного потока — 2», а также подчеркнул, что ФРГ находится в полной зависимости от российской стороны.

Minval.az