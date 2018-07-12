Пастух Малхаз Кобаури, обвиняемый в убийстве семьи Смит в горах на севере Грузии, на суде не признал своей вины и заявил, что чету с ребенком убили какие-то два человека.

Райана Смита и его супругу Лару нашли мертвыми в ущелье Хада Душетского района (регион Мцхета-Мтианети) в конце прошлой недели — 7 и 8 июля. А на место захоронения их 4-летнего ребенка указал задержанный — тело нашли 9 июля.

Мцхетский районный суд отправил Кобаури в заключение до вынесения приговора, пишет «Спутник Грузия».

«Я их не убивал, были двое незнакомых людей, они убили и пригрозили мне, что убьют моих братьев и сестер», — сказал Кобаури на суде.

На данном этапе в деле фигурирует лишь один обвиняемый — 19-летний Кобаури, сказал прокурор по делу Давид Казарашвили журналистам.

«Согласно материалам, существующим в деле, их анализу, конечно же, на основе обоснованного предположения устанавливается, что Малхаз Кобаури совершил вменяемое ему преступление. Ведется следствие, если будет выявлена еще чья-то виновность, конечно же, в отношении этих людей будет принято решение. Сегодня добыты определенные доказательства, улики, в рамках этой информации никто другой не выявляется», — сказал Казарашвили.

Мать Кобаури Мариам Мартиашвили утверждает, что ее сына кто-то шантажирует.

«Моего сына сначала хорошо обработали так, как они (правоохранители — ред.) хотели, а затем взяли для него адвоката. Мой ребенок под шантажом. Кто-то за ним стоит», — сказала Мартиашвили журналистам.

Между тем, телеканал Rustavi2 выяснил, что к делу подключились следователи Федерального бюро расследований США (FBI). Известно, что у четы Смит было двойное гражданство — США и Грузии.

Против Кобаури уголовное дело возбуждено по статье «умышленное убийство заведомо для виновного несовершеннолетнего с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение или лица, находящегося в беспомощном состоянии, двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью», что карается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.

По данным прокуратуры, 4 июля примерно обвиняемый Кобаури встретился с семьей Смит в ущелье Хада, которая попросила указать им дорогу к водопаду.

В пути Райан Смит поссорился с пастухом, который обиделся на него и застрелил его двумя выстрелами из охотничьего ружья. После этого пастух решил убить 4-летнего ребенка и жену Райна Смита — Лору. Лора начала бежать, сорвалась с высоты, упала и скончалась. Тогда обвиняемый застрелил ребенка.

Он скинул тело Райана Смита и гильзы пуль в реку, а убитого ребенка вместе с их личными вещами спрятал в маленькой котловине, образовавшейся под снежным покровом.

Лора и Райан Смит приехали в Грузию из США более шести лет назад. Они жили в Марнеульском районе (регион Квемо Картли). В 2012 году, в дополнение к американскому, они получили грузинское гражданство. В Душети семья отправилась отдохнуть и посмотреть местные достопримечательности.

Р.Смит был учредителем и руководителем проекта «ReWoven» в Грузии, главной целью которого является восстановление и популяризация традиций азербайджанского ковроткачества в Грузии, отмечает АПА.

Имеющий двойное гражданство Р.Смит в последние годы проживал в Марнеули. До этого он работал также в Азербайджане, в частности, Гусаре и Баку.

Minval.az