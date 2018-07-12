Российский президент Владимир Путин принял в своей резиденции в Ново-Огарево старшего советника верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбара Велаяти.

В составе делегации России во встрече принимал участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что со стороны Ирана на переговорах присутствовали председатель Бюро советников Верховного руководителя Ирана Али Асгар Фатхи Сарбанголи и посол Ирана в России Мехби Санаи.

Ранее стало известно, что советник верховного лидера Ирана 11 июля прибудет в Москву, чтобы передать послание Путину.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду в Москве заявил, что Израиль не будет возражать против того, чтобы сирийский президент Башар Асад остался у власти, если иранские войска покинут Сирию.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Израиля, который пожелал остаться анонимным. По его словам, Нетаньяху сказал Путину: «Мы не будем предпринимать действий против режима Асада, а вы поможете убрать иранцев». Офицального подтверждения этой информации нет.

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