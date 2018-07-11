В Крыму скончался Андрей Брежнев, внук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Как передает Газета.ру, об этом сообщил в своем фейсбуке его друг Сергей Менделеев.

«Страшная новость из Крыма — ушел мой друг и товарищ Андрей Брежнев. Было столько планов, столько всего пережито… для меня было честью», — написал он.

Андрею Брежневу было 56 лет. Отмечается, что он умер от инфаркта.

Внук генсека ЦК КПСС родился в 1961-м году в Москве. В конце 90-х годов Андрей Брежнев выдвигался в вице-мэры Москвы от ЛДПР. В 2004—2014-х годах входил в КПРФ, в 2014-м году был избран первым секретарем центрального комитета «Коммунистической партии социальной справедливости» (ЦК КПСС).

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