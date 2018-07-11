В Ереване мужчина попытался покончить с собой недалеко от резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна на проспекте Баграмяна 26.

Как сообщают армянские СМИ, мужчина облил себя бензином и угрожал поджечь себя, однако сотрудники полиции, несущие службу на месте, не позволили ему сделать это.

Как удалось выяснить СМИ, речь идет о 37-летнем жителе Еревана, у которого проблемы с правом на собственность квартиры.

На данный момент на месте работают сотрудники «Скорой помощи» и правоохранительных органов.

Minval.az