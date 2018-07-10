Таганский суд Москвы арестовал двоих подозреваемых в ограблении журналиста Би-би-си. Как рассказала «Интерфаксу» секретарь суда Юлия Сухинина, Арамаис Бадалян и Лендруш Седракян проведут под стражей два месяца.

В пятницу в полицию поступило заявление от британского журналиста. Он рассказал, что взял такси, водитель предложил ему кофе. Очнулся он возле метро «Динамо» без мобильного телефона и банковских карт. Позже с его карты было списано больше 500 фунтов стерлингов.

Полицейские задержали подозреваемых на Волгоградском проспекте. Мужчины сознались в совершении преступления.

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