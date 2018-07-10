Американский сенатор Джон Нили Кеннеди, недавно посетивший с визитом Россию, считает, что работать с властями страны — это как «иметь дело с мафией».

Законодатель рассказал журналистам, что встречи с официальными лицами периодически были очень нелепыми, а самая трудная оказалась с главой МИДСергеем Лавровым. Кеннеди заявил, что дипломат — задира. «Мы, конечно, не называли друг друга невежественными шлюхами или как-то так, но все же обменялись резкими словечками», — цитирует его Associated Press.

По словам дипломата, в России нет политической философии: «это как говорить о политической философии мафии». «Их философия — это деньги и власть. Такова философия [российского президента Владимира] Путина. Он правит железной рукой. Он диктатор», — полагает сенатор.

В то же время он считает, что никаких проблем для встречи российского президента с американским лидером Дональдом Трампом нет, хотя и никаких прорывов ожидать не стоит. «Нельзя доверять Путину, — убежден Кеннеди. — Думаю, лучшее, что мы можем сделать, — это попытаться сдержать его».

Сентор добавил, что в России нет свободной прессы, очевиден разрыв между элитами и обычными гражданами, и россияне «заслуживают лучшего».

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