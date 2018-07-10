Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генерал-полковник Юрий Хачатуров вызван армянскими следователями на допрос в качестве свидетеля в рамках дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года.

Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.

«Юрий Хачатуров был вызван на допрос. Он сообщил, что из-за плотного рабочего графика сможет прийти на допрос в конце июля», — отметили в пресс-службе Специальной следственной службы.

1 марта 2008 года Юрий Хачатуров командовал ереванским гарнизоном ВС Армении, а с 2017 года Хачатуров является генеральным секретарем ОДКБ.

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