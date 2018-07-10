Высокопоставленный чиновник Комитета по госдоходам Армении оказался в центре коррупционного скандала. Согласно сообщению, опубликованному в армянской газете «Жаманак», Глава Комитета по госдоходам Давид Ананян назначил главой управления оперативного расследования ведомства Карена Карапетяна. Ранее он занимал пост главы налогового управления административного района Кентрон. По сведениям источника, Карапетян, который является крестным главы полиции Армении Валерия Осипяна, один из самых коррумпированных чиновников.

Как пишет газета, очень скоро после назначения Карапетян оказался в центре коррупционного скандала. В данный момент его полномочия приостановлены, готовятся материалы. Не исключено, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело.

Minval.az