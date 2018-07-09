Российский актер и известный болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал лозунг защитника сборной Хорватии Домагоя Виды «Слава Украине» после победы в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года против команды России.

«Я думаю, что мы тоже можем со спокойной совестью кричать такие слова. Слава Украине, ее все любят, что ж плохого в этом», — сказал Боярский в интервью «Газете».

«Не нужно там искать политический подтекст. Можно материться с таким же успехом. Ничего страшного», — добавил артист.

Minval.az